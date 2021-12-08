بالتعاون مع مدير عام فندق الحمرا نبيل صالح، والفريق المنظم للمؤتمر السنوي للتوستماسترز، أقيم حفل تكريم للفائزين والمنظمين 2021 في الكويت وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمؤتمر، المتميز ياسر القشار، ومدير «القطاع 20» المتميز أليفيا لاكوادالا، ونائب رئيس الملتقى المتميز نضال الشوملي، ورئيس شؤون الأندية العربية «للقطاع 20» المتميز يونس عبدالعال.



وتقدم الرئيس التنفيذي التوستماستر ياسر القشار بالتهاني لجميع الأبطال الفائزين وجميع الذين ساهموا في تنظيم هذا المؤتمر الذي أقيم على ارض مملكة البحرين بين تاريخ 27 و29 مايو 2021 وتحت رعاية كريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة (ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب)، مضيفا أنه لولا دعم سموه لما استطعنا إيصال هذا الحدث الذي حضره 3000 شخص وتحقيق الهدف المنشود، وان تواجدنا في الكويت ما هو إلا تقدير للأشقاء على إخلاصهم في عملهم.