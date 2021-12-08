سعود عبدالعزيز



أحال رجال مباحث الجليب وافدا بنغاليا إلى إدارة الإبعاد الإداري على خلفية نشره مقطعا مصورا ارتدى خلاله زيا عسكريا.



وقال مصدر امني: فور تداول المقطع ونشر الوافد له على حسابه ومن ثم حذفه، صدرت التعليمات بضبطه حيث جرى التعرف على مكان إقامته في منطقة الجليب وضبطه وتبين انه لا يعمل في اي مؤسسة عسكرية.



من جهة أخرى، تمكن رجال مباحث الجليب من ضبط وافد آسيوي نشر مقطعا لوافدين يقومان بضرب مواطنهما وسلبه، وجار ضبط المتهمين لسلب الوافد.

وقال مصدر امني ان الوافد الذي صور الواقعة نفى ان يكون قد شارك في جريمة سرقة الآسيوي وتم التحفظ عليه وسط ترجيحات بإبعاده اداريا.