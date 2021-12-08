مبارك التنيب



قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من تهمة التستر على لص وإعانته على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدله الجريمة وهي دراجة نارية.



وقد أسند للمتهم تهمة العلم بوقوع جريمة سرقة من آخر وإخفاء الأدلة المتمثلة في



(دراجة نارية). وحضر المحامي جراح العنزي مع المتهم أمام المحكمة وطالب ببراءة موكله مما أسند اليه تأسيسا على انتفاء الاتهام في حقه وان حيازة موكله للدراجة النارية كانت بحسن نية لقيامه بشرائها من آخرين وليس من المتهم السارق، وأكد على وجود تسلسل لانتقال الملكية للدراجة النارية.



وأضاف أن موكله لم يحوزها بقصد الإخفاء وإنما قام بشرائها بحسن نية، وخلال تسلسل الملكية لم يكن هناك أي تسجيل بإدارة المرور من أي الأطراف القائمين بالشراء الآخرين مما يبرهن على حسن



نيته. وأكد المحامي العنزي أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.