قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن أداء القطاع العقاري انعكس على الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، حيث ارتفع المؤشر الوزني للقطاع العقاري في بورصة الكويت بنهاية الربع الثالث مسجلا 1279 نقطة، بنسبة 35.5% على أساس سنوي، و8% على أساس ربع سنوي.



وتزامن هذا الأداء الجيد للقطاع العقاري في البورصة، مع بلوغ قيمة الأسهم المتداولة للقطاع نحو 367 مليون دينار أي نحو 5 أضعاف قيمتها المحدودة على أساس سنوي في حين تعد منخفضة 18% على أساس ربع سنوي.



بينما ارتفعت القيمة السوقية لقطاع العقار في السوق الرئيسي حين بلغت 1.7 مليار دينار بنسبة 41% على أساس سنوي، فيما ارتفعت 9% على أساس ربع سنوي، في الوقت الذي ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 26.1% بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي وبنسبة 7.5% على أساس ربع سنوي، مصحوبا بزيادة قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الكويت إلى 3 مليارات دينار بنسبة 31% على أساس سنوي لكنها أدنى بنسبة 22% على أساس ربع سنوي، في حين تخطت القيمة السوقية للبورصة 40 مليار دينار بنسبة 27% بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي بينما زادت 8% على أساس ربع سنوي.

ويأتي صمود القطاع العقاري برغم الجائحة العالمية في ظل تعافي أسعار النفط، فقد ساهمت اتفاقيات تخفيض الإنتاج النفطي مدعومة بالإجراءات الحكومية وخطط التحفيز والانفتاح التدريجي للنشاط الاقتصادي وحركة التجارة والنقل العالمي في تعافي الأسعار مسجلة لخام غرب تكساس 75.2 دولارا وخام برنت 78.5 دولارا والنفط الخام الكويتي مغلقا عند حدود 78.3 دولارا أيضا في نهاية الربع الثالث 2021، مرتفعة بنسبة 2.3% و4.5% و6.4% على التوالي على أساس ربع سنوي، وبالتالي تعد مرتفعة عن المستويات غير المسبوقة التي وصلتها أسعار النفط في العام الماضي 2020 مع بداية أزمة كوفيد -19، حيث تعد أعلى لخام غرب تكساس بنسبة 87.8% ولخام برنت 91.8% والنفط الكويتي 91.3% على أساس سنوي.

وكان آخر تخفيض لبنك الكويت المركزي لسعر الفائدة إلى حدود 1.5% لتنشيط الاقتصاد المحلي، مع الانخفاض الحاد في عوائد القنوات الاستثمارية البديلة تأثرا بأزمة كوفيد- 19، وإقرار جديد لتأجيل المدينين ومتضرري الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من سداد ما عليهم من مستحقات لستة أشهر جديدة بعد تنفيذ قرار التأجيل الأول في أبريل 2020، وقد أحالت الحكومة الكويتية قرار التمويل العقاري الذي يخص عملية الرهن العقاري أيضا إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره، بالإضافة إلى قرارات من شأنها توفير وضخ سيولة في ظل موافقة مجلس الأمة على قانون ضمان التمويل، مع صياغته لقواعد صرف مكافأة الصفوف الأمامية لمكافحة كوفيد 19.



ووفق بيانات بنك الكويت المركزي التي صدرت بنهاية الربع الثالث 2021، انخفض الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بحدود 0.2% عن نهاية الربع الثاني 2021، وبذات النسبة على أساس سنوي، مقتربا من 11.1 مليار دينار ويشكل 26.8% من رصيد الائتمان الممنوح بنهاية الربع الثالث 2021 مقابل 27.9% في نفس الفترة من العام الماضي، مصحوبا بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.



وقد ارتفع الائتمان الموجه للأفراد متخطيا حاجز 18.7 مليار دينار مرتفعا 4.3% عن نهاية الربع الثاني فيما يعد أعلى بنسبة 9.9% على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة 3.1% و11.2% عن نفس الفترات، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 33.3% من الائتمان الممنوح مقتربة من 13.9 مليار دينار، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يرتفع إلى 41.6 مليار دينار بنهاية الربع الثالث بحدود 2.1% عن نهاية الربع الثاني، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4%.



وقد تجاوز رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله 25 مليار دينار، بزيادة 2.2% عن نهاية الربع الثاني، و5.8% على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 60.1% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت مسجلا 120 نقطة وفقا لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية يونيو 2021، بالتالي سجل معدل التضخم بنهاية الربع الثاني 0.8% عن مستويات الأسعار في نهاية الربع الأول، فيما بلغ 3.4% على أساس سنوي مدفوعا بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي، حيث ارتفعت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن 0.2% على أساس سنوي.