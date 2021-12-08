يسر الشركة الكويتية لاستيراد السيارات، كايكو الشايع والصقر، الوكيل الحصري المعتمد لسيارات مازدا في الكويت، أن تكون أول شركة سيارات تعرض سياراتها في صالة عرض «زون» الجديدة في الجهراء.



وقالت الشركة في بيان صحافي، أن السبب الرئيسي لعرض مازدا سياراتها في صالة زون هو تقريب المسافات بين سيارات مازدا وعملائها الموجودين في منطقة الجهراء، حيث يمكنهم من الآن وصاعدا زيارة المعرض للحصول على أفضل العروض واختبار تجربة قيادة سيارات مازدا.



وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة كايكو (الشركة الكويتية لاستيراد السيارات - الشايع والصقر) أشيش تاندون: «نحن في كايكو سعداء لأن نكون أول وكيل سيارات بالكويت يعرض موديلاته في صالة عرض المنطقة بسليل الجهراء».



من جانبه، قال مدير علامة مازدا التجارية في كايكو وليد القحطاني: «إن القدرة على خدمة عملائنا في الجهراء تجلب لنا فرحة عارمة ونحن متحمسون للشراكة مع أصدقائنا في زون لمساعدتنا على القيام بذلك على أكمل وجه.

تتيح صالة العرض الجديدة للعملاء الفرصة ليس فقط لعرض أحدث موديلاتنا وعروضنا، ولكن لاختبار قيادتها أيضا».



من جهته، أكد مدير تسويق الشركة الكويتية لاستيراد السيارات الشايع والصقر عيسى عبدالله، على أن سيارة مازدا 100% يابانية، حيث قال: «هي سيارة ذات قيمة وجودة عاليتين، بالإضافة الى كونها فاخرة وتتسم بالعملية في نفس الوقت».



وأضاف: «الفكرة الأساسية من قدومنا هي تقريب المسافات أكثر بين مازدا وأهلنا بالجهراء ولذلك اخترنا التواجد بمعرض زون في سليل الجهراء، ولقد وفرنا بالجهراء 3 من أنجح الموديلات لدينا وبإمكانهم كذلك اختبار قيادة هذه السيارات».