اختتم وفد شركة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة الرئيس التنفيذي م. معن رزوقي، زيارته إلى معرض دبي للطيران 2021 والذي أقيم خلال الفترة من 14 حتى 18 نوفمبر 2021، حيث اطلع الوفد على أحدث ما قدمته مختلف الشركات المشاركة في المعرض باختلاف تخصصاتها من تكنولوجيا حديثة وذكية تواكب آخر ما توصلت إليه صناعة الطيران حول العالم.



وعلى هامش الزيارة، قال م.معن رزوقي: «إنه من لمن دواعي سرورنا المشاركة في معرض دبي للطيران 2021، متقدمين بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المعرض لما قاموا به من جهود حثيثة في التنظيم المتميز، خاصة أنه جاء خلال جائحة فيروس كورونا، وبدء العودة إلى الحياة الطبيعية».



وأضاف رزوقي: «إن تنظيم دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وإمارة دبي تحديدا لهذا الحدث الكبير وفي هذه الفترة بالذات يعد تحديا ناجحا للأشقاء في الامارات خاصة وأن هذا المعرض يساهم بشكل فعال وكبير في تسريع وتيرة تعافي قطاع الطيران الجوي والعودة مرة أخرى لانتعاش حركة السفر والمسافرين بشكل عام ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والسفر والسياحة والضيافة، كما أن المعرض حقق نجاحا كبيرا في ربط شركات ومصانع الطيران والمحركات في العالم والجهات العاملة في خدمات الطيران، الأمر الذي يعود بالفائدة على شركات الطيران في تطوير منظومة الخدمات لديها ومنها ما يتعلق بالتشغيل أو الخدمات المقدمة للركاب بأنواعها المختلفة».



وتابع بالقول: «لوحظ اشتمال معرض دبي للطيران على أحدث ما يقدمه قطاع الطيران الجوي من معدات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة تساهم في تطوير وتحسين صناعة الطيران حول العالم، كما قام وفد شركة الخطوط الجوية الكويتية بعقد اجتماعات ومقابلات متنوعة ومثمرة مع شركائنا من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران.