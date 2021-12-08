ابتعدت لأنني لم أجد نفسي في المجال الفني و«بلا عوار راس»!

الويس والشعيبي والمرزوق وحنين هم الأبرز في الساحة حالياً

حوار - ياسر العيلة



تغدو الأيام وتذهب بعيدا وتمر السنوات، لكن تبقى الذاكرة المليئة بالاعمال المتميزة التي كان لها أثر كبير في وجدان المشاهدين، والاطفال لهم مكانة في ذاكرتنا جميعا، فعندما يظهر طفل أو طفلة في عمل فني غالبا ما ينجح في لفت الانتباه سواء بسبب أدائه في هذه الاعمال أو بسبب شكله، ومن هؤلاء الطفل عبدالعزيز الراشد الذي حقق شهرة واسعة بسبب ملامحه البريئة واكتسابه تعاطف الجمهور من خلال ظهوره في أنشودة «إلا صلاتي»، الأنشودة الأشهر على مدار العشرين عاما الماضية، حيث شارك فيها بالأداء مع القارئ مشاري راشد العفاسي. «الأنباء» التقت طفل الأمس رجل اليوم عبدالعزيز الراشد، وتحدثنا معه عن سبب ابتعاده عن الفن عقب «إلا صلاتي»، وأمور أخرى كثيرة من خلال الحوار التالي:



في البداية لماذا ابتعدت عن الفن عقب أنشودة «إلا صلاتي»؟



٭ عقب الأنشودة ابتعدت عن الوسط وأكملت دراستي في المعهد العالي للفنون الموسيقية لمدة عامين، حصلت من خلالهما على شهادة الدبلوم، ثم أكملت دراستي خارج الكويت تخصص موسيقى عربية، وأجيد العزف على آلة العود والبيانو، ولكن أنا أحب الموسيقى وتربطني صداقة الى الآن بعدد من الفنانين بعيدا عن الأضواء، يأخذون رأيي ويستشيرونني في أعمالهم.



كل الناس توقعت لطفل أنشودة «إلا صلاتي» النجاح والاستمرارية بسبب صوته الجميل، ولكنك ابتعدت عن المجال بشكل مفاجئ.. لماذا؟



٭ للأمانة لم أجد نفسي في هذا المجال الذي أراه «مرة زين ومرة شين» وفيه حروب، لذلك قررت أن أبتعد عن هذه الأمور و«بلا عوار راس».



من أصدقاؤك الى الآن في الوسط الفني؟



٭ كلهم أصدقائي، مثل المطربين عبدالعزيز الويس وبدر الشعيبي وعيسى المرزوق والموزعين الموسيقيين محمد الشطي وطلال العيدان وعبدالله وناصر عباس، وآخرين، دائما نلتقي عندي في الديوانية.



أعتقد أن بدايتك كانت مع الأب الروحي لجيل الشباب الملحن فهد الناصر؟



٭ بدايتي كانت مع فهد الناصر ونهايتي ايضا كانت معه من خلال «إلا صلاتي»، فهو من أدخلني عالم الفن وأحببت الموسيقى والغناء من خلاله، وأعتبر نفسي تلميذا في مدرسته، وعقب ذلك تفرغت لحياتي الخاصة وكبرت وتحملت المسؤولية.



هل شعرت بالندم عندما تشاهد أبناء جيلك الذين أصبحوا نجوما في هذا الوسط الفني حاليا؟



٭ حتى أكون صادقا معك، أحيانا كنت أشعر هذا الشعور، لكن كنت أقول الحمدلله على ما أنا فيه، خاصة أنني اخترت هذا الشيء بإرادتي، وأقول لنفسي «الحمدلله أنني أخذت فرصتي ومازلت مؤثرا في الاطفال وطلاب المدارس الى الآن»، وأنا أرى من داخلي أنني بلا فخر قدمت دعاية مازالت مستمرة على مدار 20 عاما وتعرض حاليا عليّ أكثر من قناة، ومازالت تبث في المدارس حتى وقتنا هذا.



الكثير من الأطفال الموهوبين ابتعدوا عن الغناء بعد سن البلوغ وتغير صوتهم، فهل اعتبر ذلك سببا من أسباب ابتعادك عن الفن؟



٭ (ضاحكا).. بصراحة ممكن يكون هذا سببا من أسباب ابتعادي لأنني بعد مرحلة البلوغ صوتي تحول وتغير لدرجة أنني أخاف منه حاليا، وفي النهاية أنا مؤمن بأن كل شيء قدر ونصيب، وأنا بدأت وانتهيت بشكل حلو، وراض عنه تماما، ويكفيني أنني تركت ذكرى حلوة في قلوب ووجدان الناس.



كيف جاءت فكرة «إلا صلاتي»؟



الأنشودة كانت خاصة بشركة الاتصالات (MTC) في ذلك الوقت، وكنت أسجل مقاطع للشركة من ألحان فهد الناصر، وسمعها أحد الشيوخ فاقترح أن نجعلها دعاية ونقوم بتصويرها، وهذا ما حدث.



هل تلقيت عروضا للمشاركة في أعمال مسرحية للأطفال وقت عرض «إلا صلاتي»؟



٭ كثير، لكن للامانة في ذلك الوقت لم يكن لدي من يدير أعمالي لأن ادارة الاعمال من الأشياء المهمة جدا، وأنا دائما اقول إن أي فنان موهوب يطمح للنجاح لا بد أن يكون لديه مدير أعمال فاهم، ولا تنس أن نجاحي في ذلك الوقت كان قبل ظهور «السوشيال ميديا»، لكن لم أجد من يدير أعمالي بشكل احترافي.



من المطربون الذين ترى أنهم ناجحون الآن؟



٭ كما تعلم أن كل فترة لها نجومها، والنجاح دائما يكون بين صعود وهبوط، وهذا حال الدنيا، وأرى أن المطربين عبدالعزيز الويس وبدر الشعيبي وعيسى المرزوق والمطربة حنين الكندري هم الافضل في الساحة حاليا، وأنا سعيد بصوت حنين لأنه من بعد المطربة الكبيرة نوال لم يظهر صوت نسائي مؤثر، وأرى أن حنين من الممكن ان تكون امتدادا لها.



كلمنا عن حياتك الخاصة، هل تزوجت؟ وأين تعمل؟ وكم عمرك حاليا؟



٭ لم أتزوج، ما زلت «عزوبي»، ولا أعمل حاليا منذ أن تخرجت العام الماضي (2020) بمعنى أنني خريج «كورونا»، وحاليا عاطل وأبحث عن وظيفة بعيدة تماما عن المجال الفني، وعمري الآن 31 عاما.



في النهاية كونك أكاديميا ودارسا للموسيقى، لماذا لم تفكر في التلحين؟



٭ عندي مجموعة من الألحان بالفعل، وسأعرضها على أصدقائي المطربين، وإن شاء الله تعجبهم.