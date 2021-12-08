شاركت شركة بلينك كراع ماسي وحصري للرياضة الإلكترونية في معرض كومفست 2021، وهو معرض للثقافة الشعبية يجمع مجتمعا من الأشخاص المتحمسين للفن الهزلي والحفلات التنكرية وألعاب الفيديو والأفلام، اذ أقيم المهرجان لمدة 3 أيام وركز على ثقافة البوب​​، مع مشاهير بارزين وفنانين لا حصر لهم، وبطولات ألعاب الكترونية وأنشطة مثيرة تجمع الناس من جميع الأعمار.



هذا، ونظم فريق بلينك للألعاب الإلكترونية 6 بطولات خلال المعرض أهمها (كول اوف ديوتي وفيفا 2022 وتيكن)، وشارك في هذه الألعاب اكثر من 500 لاعب وتم توزيع جوائز قيمة بإجمالي 13 ألف دولار.



وشركة بلينك هي واحدة من أكبر المواقع في الشرق الأوسط التي توفر كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وألعاب الكمبيوتر وملحقاتها وألعاب الفيديو وإكسسواراتها وغيرها من المنتجات المميزة، كما لديها سلسلة من منافذ البيع بالتجزئة في كل من الافنيوز مول والجيت مول ومجمع الرحاب وشارع ابن خلدون، وهي وكيل حصري لأكثر من 16 علامة تجارية حصرية توزعها في كل من السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين وقطر، كما تحرص على كل ما هو جديد في هذا المجال لتطرح لعملائها وهواة الالعاب الالكترونية من خلال فريق مختص واحترافي يقدم بطولات الإلكترونية بطريقة مبتكرة عبر منصة «بلاي هيرا».