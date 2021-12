انضمت شركة الاتصالات الكويتية stc، إلى البطولة الرياضية «Battle of the East» لهذا العام كراع رئيسي، وذلك استكمالا للمبادرات المختلفة التي شاركت فيها على مدار العام في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تركز على دعم الصحة والتعليم والبيئة والشباب.



وفي بيان لها، ستستضيف stc مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات التي تقام على هامش هذا الحدث، والتي يشرف عليها مدير العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي أحمد النويبت، حيث ستقوم باستضافة عدد من الفعاليات في جناح stc الواقع في البطولة، والتي ستكون مفتوحة للضيوف والمشاركين على حد سواء للحصول على فرصة للفوز بإحدى جوائز stc القيمة، بالإضافة إلى ذلك، سيشارك موظفو stc في سباق Saracen، وهو سباق حواجز يمتد لـ 5 كيلومترات مصمم بدقة لاختبار القدرة على التحمل ودفع حدود المنافسين إلى أقسى مستوياتها.



وتعليقا على هذه الرعاية، قالت مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «يعتبر النشاط البدني والوعي الجسدي من السمات الأساسية التي تسهم في المحافظة على نمط حياة متوازن وصحي، وهو الأمر الذي نوليه اهتماما كبيرا، ومن جهة أخرى تحرص stc على دعم المبادرات المبتكرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات آفاق النمو الواعدة، الأمر الذي دفعها لاختيار Battle of the East».



وأضافت: «لا تتماشى مشاركتنا في هذه المبادرة مع أجندة المسؤولية الاجتماعية للشركات فحسب، بل تتسق أيضا مع استراتيجية stc الداخلية القائمة على تشجيع الموظفين على تحقيق الصحة الذهنية والجسدية بما يسهم في تحقيق اعلى معدلات الإنتاجية داخل العمل. ونعتقد أن هذا عامل حاسم سيساعد في تنفيذ مهامهم بشكل أفضل وكذلك الشعور بالرضا عن أنفسهم، فضلا عن ذلك تعزز مثل هذه الأنشطة العمل الجماعي والتعاون بين الفرق من أجل الوصول إلى أهداف معينة - وهي قيم ننفذها في بيئة العمل اليومية لدينا».



وأوضحت الجاسم: «نهدف من المشاركة في هذه الأحداث، أيضا إلى أن نكون مثالا يحتذى لجيل الشباب، حيث ندعمهم للدخول في تحديات تعزز قدراتهم العقلية والبدنية، وتدفعهم نحو التغلب على العقبات التي تواجههم في طريقهم نحو الهدف النهائي».



واختتمت: «ستواصل stc مشاركاتها في المبادرات المماثلة التي تدعم المجتمع الرياضي المحلي، واضعة نصب أعينها رعاية المبادرات التي تتماشى مع برنامجها المستدام في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات».