دخل نادي بشكتاش التركي في خط المفاوضات لضم ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل التألق اللافت للثنائي سواء مع النادي الأهلي أو منتخبنا الوطني.



ويجد بشكتاش منافسة قوية من عدة أندية أوروبية وخليجية تطمح هي الأخرى الى ضم الثنائي المتألق اللذين كان لهما دور كبير في انتصارات الأهلي الأخيرة وتحقيق العديد من البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري.



وينتظر بشكتاش الوصول لصيغة اتفاق مع إدارة الأهلي قبل إرسال عرض رسمي لضم الثنائي، وان كان الاتجاه داخل الأهلي هو رفض أي عرض يخص أفشة وشريف على الأقل حتى نهاية الموسم، في ظل منافسة الفريق على بطولة الدوري العام وبطولة دوري أبطال أفريفيا فضلا عن استعداد الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية.