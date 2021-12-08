عقدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة أول من امس اجتماعها الرابع برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للإعداد لهذا الملتقى الرياضي الخليجي المقرر اقامته بالبلاد من 9 الى 19 يناير المقبل.



وأكد الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرياضة على تجهيز الملاعب والصالات المختلفة التي ستحتضن منافسات الدورة وتحديد ملاعب التدريب لكل المنافسات بالتنسيق مع الاتحادات والاندية الرياضية، إضافة الى مناقشة الإجراءات الصحية التي سيتم تنفيذها اثناء منافسات الدورة.



وقال عضو اللجنة نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب لقطاع تنمية الشباب مشعل السبيعي عقب الاجتماع انه تمت مناقشة مواعيد المسابقات لكل المسابقات الـ 15 وكذلك توقيت توزيع الميداليات على لأبطال الفائزين، لاسيما في الالعاب الفردية وغيرها من الأمور الفنية والتنظيمية.



وأوضح ان الاجتماع تابع أعمال كافة لجان البطولة استعدادا لانطلاق هذا الحدث الرياضي الكبير، مضيفا ان الوزير المطيري شدد على ضرورة تكثيف العمل في كل لجان الدورة لتأمين كل متطلبات الاستضافة لإنجاح هذه المنافسات الخليجية.



وعن دور هيئة الشباب في تنظيم هذه الدورة، أشار الى ان الهيئة وبالتنسيق مع ادارة الدفاع المدني ستوفر المتطوعين الشباب لتنظيم المنافسات لاسيما فيما يتعلق بترتيب الحضور الجماهيري وفي مجالات العلاقات العامة والاستقبال وغيرها من الأدوار التنظيمية المهمة.



وذكر السبيعي أن الهيئة ستكون مسؤولة عن ترتيب مراسم التتويج لكل المسابقات وتدريب القائمين عليها كما يعمل مجموعة كبيرة من العاملين بالهيئة بلجان الدورة المختلفة، معربا عن ثقته بظهور المنافسات بصورة مبهرة تعكس تميز الكوادر الكويتية في هذا المجال الرياضي.



يذكر أن منافسات الدورة تضم ألعاب كرة القدم واليد والطائرة والسلة، إضافة الى السباحة وألعاب القوى والكراتيه والجودو والمبارزة والرماية والتنس الأرضي والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة، إضافة الى رياضة الألعاب الالكترونية.