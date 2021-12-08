تنطلق في العاشرة صباح اليوم منافسات الدور التمهيدي من بطولة النخبة العربية للتنس علــى الملعب الرئيسي والملاعب الفرعية في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس.



وقد أجريت قرعة «الأساتذة» العـرب لمباريات الفردي صباح أمس في مقر اتحاد التنس، بحضور نائب رئيس الاتحاد عبدالصمد العريان، وستقام البطولة لفئة الفردي من ثلاث مجموعات، يطبق فيها نظام كسر التعادل في المجموعات الثلاث، بينما سيقام الزوجي من مجموعتين يطبق فيهما كسر التعادل، وتكون المجموعة الفاصلة من (MATCH TIE BREAK) من 10 نقاط.



وأوقعت قرعة الدور التمهيدي العماني عبدالله البراوني في مواجهة السوري ربيع سليم، والصومالي زكريا عويس في مواجهة الموريتاني محمد سعيد، والعماني منير الرواحي مع السعودي سليمان المقبالي، واللبناني حسن إبراهيم مع الليبي أحمد موهان، والصومالي مهدي أحمد مع الأردني سيف عدس، وسينضم الفائزون إلى الدور الرئيسي الأول.



فيما سيبدأ أبطال الكويت مشوارهم في الدور الرئيسي، حيث سيلعب عيسى قبازرد في مواجهة قوية مع الجزائري توفيق الشاتي، فيما ينتظر عبدالحميد محبوب جمعة الفائز من مواجهة الرواحي والقاسم، وسيلعب بدر عنتر مع الأردني موسى قطب، وطلال عنتر مع الليبي محمد المهدي، وعلي الشطي مع المصري عمرو محمد. من جانبه، أشاد اللاعب الدولي السعودي سليمان القاسم بالتنظيم المميز للبطولة، ونأمل أن تشهد البطولة مستويات فنية عالية، بمشاركة أفضل اللاعبين العرب، مؤكدا جاهزيته للمنافسات وسعيه لإحراز أحد المراكز الثلاثة الأولى.