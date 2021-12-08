قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم تغريم لاعب وسط بروسيا دورتموند جود بلينغهام 40 ألف يورو (نحو 45 ألف دولار) بسبب تصرف غير رياضي بعد أن انتقد الحكم فيلكس تسفاير عقب الهزيمة أمام بايرن ميونيخ في الدوري يوم السبت.



ورفض تسفاير مناشدات دورتموند للحصول على ركلة جزاء قبل أن يحتسب واحدة لبايرن بعد لمسة يد من المدافع ماتس هوملز داخل المنطقة نفذها روبرت ليفاندوفسكي بنجاح ليمنح بايرن الفوز 3-2. وقال بلينغهام عقب المباراة «أعارض الكثير من القرارات التي اتخذها الحكم في المباراة، عندما تسمح لحكم تلاعب في نتائج مباريات من قبل بإدارة أكبر مواجهة في ألمانيا. فماذا تتوقع؟». وورد اسم تسفاير في فضيحة عام 2005 تتعلق بالحكم روبرت هويتسر الذي صدرت بحقه عقوبة سجن بسبب التلاعب في نتائج مباريات ومخالفات تتعلق بالمراهنات.



وأوقف الاتحاد الألماني تسفاير لمدة ستة شهور لتلقيه 300 يورو من هويتسر، نظير موافقته على اتخاذ قرارات خاطئة في مباراة عندما كان مساعدا للحكم.