فازت Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، بجائزتين من الجوائز التقديرية خلال حفل توزيع جوائز MENA Effie لعام 2021، عن الحملة الإعلانية الناجحة والتي كانت بعنوان «إنترنت مو ثابت، مزاج مو ثابت» والتي سلطت من خلالها الضوء على قوة الألياف الضوئية وسرعاتها الفائقة مما يمنح العملاء إنترنت ثابتا وسريعا.

وحصدت الشركة الجائزة الفضية عن فئة «المنتجات والخدمات الجديدة»، بينما حازت الجائزة البرونزية عن فئة «حلول التسوق متعدد القنوات»، بمجموع جائزتين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي فوز Ooredoo الكويت بهذه الجوائز تقديرا لجهودها والتزامها بابتكار منتجات وخدمات أكثر تطورا وقيمة للعملاء، إلى جانب منح العميل رحلة تسوق فعالة وسلسة ومتكاملة سواء عن طريق المتاجر أو عبر الإنترنت وبرامج الولاء وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات التوصيل ووسائل التواصل الاجتماعي.



وذلك حسب رؤية الشركة التي تهدف إلى إثراء القيمة المضافة للباقات والخدمات لتتناســـب مــــع جميع احتياجات العملاء المتغيرة، تسعى Ooredoo باستمرار للارتقاء بتجارب عملائها من خلال باقاتها وعروضها المميزة.



يذكر أن الحملة التي أطلقتها Ooredoo للإعلان عن خدمات ومنتجات شركة FASTtelco حملة «إنترنت مو ثابت، مزاج مو ثابت» اتسمت بأسلوب إبداعي خارج عن المألوف.



وتسلم الجائزة بالنيابة عن Ooredoo، مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت مجبل الأيوب، حيث عبر عن فخره بهذا التتويج، قائلا: «لا شك أن حصولنا على هذه الجوائز المرموقة ما هو إلا تجسيد لالتزام Ooredoo بمواصلة الابتكار والتميز والإبداع في المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء إلى جانب الحملات الإعلانية التسويقية التي تنفذ بمهارة وإتقان وبراعة».