أثار قائد منتخب قطر لكرة القدم حسن الهيدوس الجدل حول احتفاله بالهدف الثالث الذي سجله في مرمى العراق في ختام مباريات المجموعة الأولى.



واحتفل الهيدوس بالنوم على أرضية الملعب عقب تسجيل هدفه في لقطة أثارت دهشة الجماهير ومتابعي «السوشيال ميديا»!.



من جانبه، كشف الهيدوس لـ«الأنباء» سر احتفاله بهذه الطريقة قائلا: «لقد قدمت بهذه الطريقة بشكل تلقائي بسبب تأخر إقامة مباراة العراق في الـ10:00 مساء».



وأعرب الهيدوس عن سعادته بتأهل «العنابي» إلى ربع النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، كما أشاد بأداء «اسود الرافدين» الذي كان ندا طوال المباراة، ولكنه انهار فور معرفته بنتيجة اللقاء الآخر الذي أقيم بنفس التوقيت، حيث تمكن المنتخب العماني من الفوز على المنتخب البحريني 3-0 أيضا، وهو ما جعل لاعبي العراق يخرجون عن تركيزهم خلال أحداث الشوط الثاني.



وعن سبب الفوز، قال الهيدوس إن «العنابي» استفاد من المساحات في الشوط الثاني من اللقاء وترجم الفرص إلى أهداف، وهذا الفوز مهم معنويا قبل مواجهة المنتخب الإماراتي في ربع النهائي.



وتوقع قائد «العنابي» أن يكون اللقاء القادم الذي سيقام على ستاد البيت مساء الجمعة صعبا لمنتخبي قطر والإمارات، لاسيما أن المنافس يضم بين صفوفه لاعبين متميزين، حيث يشارك في الصف الأول.