أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بالأجواء الرائعة التي تشهدها كأس العرب المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخبا تحت إشراف الاتحاد الدولي للمرة الأولى.



وقام إنفانتينو خلال تواجده في لقاء تونس والإمارات بتفقد مرافق ستاد الثمامة أحد ملاعب مونديال قطر 2022، حيث زار قاعة المؤتمرات الصحافية والمنطقة المختلطة الخاصة بإجراء المقابلات الصحافية مع اللاعبين بعد المباراة وباقي مرافق الستاد المونديالي. وقال إنفانتينو: «شاهدنا حفلا كرويا رائعا للعرب ولكرة القدم العالمية، حيث كانت أجواء المباراة رائعة جدا وامتلأت مدرجات الملعب بالجماهير التي قدمت لتشجيع منتخبها في المباراة».



وأشاد بالمستوى الذي ظهرت به المباراة وإصرار كل فريق على محاولة الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، معربا عن أمله في أن يشتد التنافس والإثارة بين المنتخبات في الأدوار الحاسمة لتحقيق الفوز، معتبرا أن هذا أمر جيد لاختبار الملاعب والتجهيزات للتحضير لاستضافة بطولة مونديال 2022.