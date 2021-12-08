الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أكمل المنتخبان المغربي والأردني عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، المقامة حاليا في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، فقد حافظ المنتخب المغربي على صدارة المجموعة الثالثة بفوزه الثمين على «الأخضر» السعودي 1-0، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس على ستاد الثمامة في ختام مباريات دور المجموعات.



سجل هدف المباراة الوحيد كريم البركاوي من ضربة جزاء بالدقيقة (45)، وبهذا الفوز نالت المغرب العلامة الكاملة بـ 9 نقاط، حيث فازت من قبل على فلسطين والأردن بنتيجة واحدة 4-0، في حين ودعت السعودية البطولة بعد تلقيها الخسارة الثانية، ليتجمد رصيدها عند نقطة واحدة بالمركز الثالث، حيث خسرت من الأردن 0-1 وتعادلت مع فلسطين 1-1.



هذا، ورافق الأردن منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه المثير على فلسطين 5-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد (974)، حيث سجل لـ«النشامي» بهاء عبدالرحمن (ضربة جزاء) وحمزة الدردور وياسر حمد (هدف في مرماه)، ويزن عبدالله النعيمات (هدفان) بالدقائق (9 و24 و82 و86 و90)، فيما سجلت فلسطين هدفها الوحيد عن طريق تامر صيام بالدقيقة (44)، كما ألغى حكم المباراة هدفا لمصلحة «الفدائي» بالدقيقة (71) بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو الـVAR، والذي اثبت وقوع لاعب فلسطين خالد سالم في مصيدة التسلل. هذا، وعزز الدردور الملقب بـ(الكوبرا) رصيده التهديفي، ليوسع الفارق مع منافسه، حيث انفرد كهداف تاريخي لمنتخب الأردن بعدما تمكن من تسجيل هدفه رقم (32) بمرمى فلسطين، ويحل في المركز الثاني المهاجم السابق للنشامى بدران الشقران برصيد (30) هدفا، يليه حسن عبدالفتاح برصيد (29) هدفا، وعبدالله ذيب رابعا بـ(23) هدفا، وبذلك رفع الأردن رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني، وظل «الفدائي» في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.



ومن المقرر أن يلتقي المغرب متصدر المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة السبت المقبل في ربع النهائي، فيما يلتقي الأردن وصيف المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة.



يذكر أن منتخبات قطر وعمان وتونس والإمارات والمغرب والأردن ومصر والجزائر حجزت مقاعدها في الدور ربع النهائي.