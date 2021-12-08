أعرب لاعبو تونس عن سعادتهم الغامرة بالفوز على الإمارات والتأهل إلى ربع نهائي البطولة، متطلعين لمواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخهم.



وشدد اللاعبون على أنهم بذلوا قصارى جهدهم في مباراة الإمارات من أجل تحقيق الفوز وتصدر المجموعة الثانية، وذلك لتعويض خسارته المفاجئة أمام سورية في الجولة الثانية 0-2.



وأبدى لاعب الزمالك المصري الدولي التونسي سيف الدين الجزيري سعادته بتسجيل هدف الفوز في لقاء الإمارات، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده خلال اللقاء القادم أمام عمان من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي.



وحول حظوظ «نسور قرطاج» بالحصول على اللقب، قال الجزيري إن تحقيق اللقب هو حلم جميع المنتخبات العربية، ولكن من الضروري التحضير جيدا، والتركيز في المباراة المقبلة، ومن ثم التي تليها حتى نصل إلى اللقب.



فيما أوضح صانع ألعاب العربي القطري يوسف المساكني، أن التركيز في الأداء كان سر الفوز على منتخب الإمارات، مشيرا إلى أن الهدف المبكر سهل المهمة على اللاعبين ومنحهم الثقة لمواصلة وتحقيق الفوز وتصدر المجموعة.



وأكد المساكني أن عودة علي معلول وياسين الشيخاوي إلى تشكيلة المنتخب في لقاء عمان ستعطي للفريق أفضلية كبيرة في ربع النهائي، لافتا إلى أهمية الاستعداد جيدا، وعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في مباراة سورية، من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب.