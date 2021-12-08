حمل المدرب المونتينيغري لمنتخب العراق زيليكو بتروفيتش، توديع فريقه لمنافسات كأس العرب بخسارة ثقيلة أمام المنتخب القطري 0-3، الدوري العراقي مسؤولية ذلك، موضحا أن الدوري لم يفرز لاعبا دوليا. وعن الانخفاض الدائم لأداء «أسود الرافدين» في الشوط الثاني، قال بتروفيتش: «سأكرر كلامي.. لا يعني كلامي أنني أهاجم مدربا عراقيا لكن الحقيقة أن الدوري العراقي لا يفرز لاعبا دوليا على مستوى التنافس مع منتخبات أكثر جاهزية.. اللاعبون تعبوا وبذلوا مجهودا لذلك أرفض التشاؤم وعلينا أن نغير بعض الأمور بالاتفاق مع الاتحاد العراقي حول المسابقة المحلية وأعتقد أن منتخبنا يضم عناصر واعدة ويجب ألا نقسو في الحكم عليهم ولكنني أكرر أنني متفائل بمستقبل كرة القدم العراقية». ورفض بتروفيتش أن يتحمل المعد البدني هذا التراجع البدني، قائلا إنه يبذل كل ما عليه لكن لا يمكنه النجاح إذا كانت المنظومة تحتاج إلى التطوير خاصة على صعيد ضغط المباريات أو جدولتها وعلى الجميع أن يعمل في هذا الإطار.



وحول ما إذا كان سيترك المنتخب، قال: «القرار بيد الاتحاد العراقي لكني سعيد بقيادة الفريق في 3 مباريات في البطولة العربية وان اللاعبين الشباب أثبتوا أنهم جيدون وسعيد بما قدمناه من كرة قدم».