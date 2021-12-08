شدد المدرب الهولندي لمنتخب الإمارات بيرت فان مارفيك، على أن مواجهة قطر في ربع النهائي تمثل تحديا كبيرا لـ «الأبيض» الذي تأهل لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني عن المجموعة الثانية. وقال انه يشعر بالسعادة بالتأهل إلى ربع النهائي رغم الخسارة الأخيرة أمام تونس 0-1، مضيفا: كنا نستحق الصعود إلى الدور الثاني فقد لعبنا جيدا وكانت لدينا مشاكل بدنية في بداية مباراة تونس ومشاكل في تسجيل الأهداف، معربا عن رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق خلال الدور الأول. وأكد أن المنتخب الإماراتي الذي يحل في المركز الـ70 في تصنيف «فيفا» تمكن من مجاراة نسق «نسور قرطاج» صاحب المركز الـ28 في التصنيف، مشيرا إلى أنه رغم هذا الفارق بيننا فقد قدمنا أداء جيدا ولدينا ثقة كاملة في المباراة المقبلة.