أعرب المدرب الروماني لمنتخب سورية تيتا فاليريو عن أسفه وغضبه للخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام موريتانيا والتي أسفرت عن توديع منافسات كأس العرب.



وأضاف أن المنتخب لعب بشكل جيد في المباراة، ولكنه لم يستغل الفرص الثمينة التي سنحت للاعبيه طوال المباراة، حتى تعرض للخسارة بهدف في الوقت القاتل الذي كان يسعى فيه الفريق للفوز.



وحول استراتيجيته المقبلة لاستئناف التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قال فاليريو: «هذا هو حال كرة القدم ويجب الاستفادة من هذه التجربة وسيكون هناك تقييم شامل لبعض اللاعبين، بالإضافة لوجود بعض اللاعبين العائدين من الإصابة».