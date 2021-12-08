الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن نادي السد القطري عن تعاقده رسميا مع الإسباني خافيير غارسيا كارلوس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لمواطنه تشافي هيرنانديز الذي رحل عن الفريق مؤخرا لتدريب برشلونة الإسباني، وسوف يتم تقديم غارسيا بمؤتمر صحافي كبير في الـ11:00 ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات الصحافية بصالة علي بن حمد العطية، يتم خلاله الاعلان عن كل تفاصيل التعاقد، وفتح المجال أمام الإعلاميين لطرح الأسئلة على المدرب الجديد.



وتأتي خطوة التعاقد مع المدرب الإسباني غارسيا خلفا لتشافي للحفاظ على نفس المدرسة التدريبية، والتي قدم خلالها الفريق مستويات جيدة، حيث تسعى الإدارة السداوية إلى ضمان سير الفريق على نفس الطريق وعدم التأثر برحيل تشافي.



وقد وقع الاختيار على غارسيا الذي سبق له تدريب أوساسونا وملقة وروبين قازان الروسي وواتفورد الإنجليزي وفالنسيا.