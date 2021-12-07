تسلمت القوة الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء أول طائرتين (يوروفايتر - تايفون) من الجيل الأحدث والأكثر تطورا في العالم، والتي تتولى مجموعة (ليوناردو) الإيطالية تصنيعها.



وقد تصدر مراسم تسليم الطائرات الكويتية في قاعدة كازيلليه بتورينو سفيرنا لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح ونائب قائد القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين والمدير التنفيذي لشركة الطائرات والفضاء بالمجموعة الايطالية ماركو زوف والرئيس التنفيذي لشركة يوروفايتر المشتركة هيرمان كلاسين والعديد من الشخصيات والضباط الكويتيين.



وقال اللواء الركن المزين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة «حضرنا اليوم تسلم أول طائرتين من فوج مقاتلات (يوروفايتر الكويتية) الأحدث في العالم، والتي ستصل الكويت يوم 14 ديسمبر للبدء في تسليم الدفعات التالية كثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية ومفاهيمية لجاهزية القوات الكويتية».



ولفت إلى ما بذل من جهد كبير على مدى مراحل مشروع اليوروفايتر الكويتية الذي بدأ في عام 2015 لتصميم طائرة حديثة تدمج أفضل تكنولوجيات الطيران والتسليح الحالية والمستقبلية قادرة على تلبية ومواكبة احتياجات الدفاع الوطنية في مواجهة مختلف التحديات، مشيدا بجهود القيادات التي توالت على متابعة وتحقيق هذا الانجاز.



وأوضح نائب قائد القوة الجوية أن طائرات اليوروفايتر الكويتية تمثل أحدث معايير المقاتلات متعددة الأدوار في العالم وتتميز بقدرات الحرب الالكترونية وقدرة الرد فائقة السرعة وبالتسليح الصاروخي المتطور المتنوع ومزودة برادار المسح الإلكتروني (كابتور اي سكان) الأكثر تطورا، ما يعد طفرة حقيقية للقوة الجوية ترتقي بمهارات الطيار الكويتي.



وأكد أن هذه الطفرة التي «ترفع سقف القدرات العسكرية في الدفاع عن الوطن» وتلبي مستلزمات الاستراتيجية الدفاعية وحماية الأجوء الكويتية من أي معتد وكل أنواع التهديدات هي «ثمرة تعاون واسع بيننا وبين القوات الجوية الإيطالية ومع مجموعة ليوناردو جعلت النموذج المصمم وفق المواصفات والتجهيزات الكويتية المعيار الأعلى لهذا الجيل الأحدث من اليوروفايتر.



من جانبه، عبر السفير الشيخ عزام الصباح عن اعتزازه بهذا الإنجاز الاستراتيجي الكبير الذي يفتح آفاقا واسعة من التعاون والشراكة، معربا عن تقديره العميق لدور ايطاليا المهم في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج والسلم العالمي، كما يعد امتدادا لعقود من التعاضد في نفس الخندق بوجه التهديدات المشتركة منذ معركة تحرير الكويت.



وقال ان«مشروع يوروفايتر الذي يؤتي أولى ثماره اليوم ليس مجرد شراء طائرات عسكرية بل تطور جديد في مستوى التعاون الدولي والشراكة»، معتبرا أن«مشروع يوروفايتر هو مشروع وبرنامج استراتيجي وتنموي بين الكويت وايطاليا» يندرج في علاقات الصداقة القوية والتعاون الذي تحرص الكويت على مواصلته وتعميقه.



وأكد أن مشروع يوروفايتر هو مشروع شامل من التصميم والتصنيع حسب المتطلبات والرؤية الكويتية والتوريد وبرنامج متكامل يشمل إعداد العنصر البشري من الطيارين والمهندسين وكذلك نقل التكنولوجيات الفائقة وتوطينها في الكويت بتأهيل قاعدة علي السالم لتوفير التدريب والصيانة والتحديث المتواصل لمواكبة كل ما يستجد.



وأضاف قائلا«اننا اليوم بهذه الخطوة ندخل مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين وزارتي الدفاع الايطالية والكويتية من أجل تأسيس قاعدة صناعية تقنية تعليمية تأهيلية في الكويت».



وفي كلمته أكد المدير التنفيذي لشركة الطائرات والفضاء لمجموعة ليوناردو ماركو زوف، أن تسليم أول طائرتين يوروفايتر الكويتية ليس نهاية مرحلة بل بداية جديدة مهمة «لمباراة التعاون الحقيقي» ليس التعاون الصناعي فحسب بل في العلاقات الثنائية الطويلة بين ايطاليا والكويت التي تجسدت في هذا الانجاز الكبير.



وقال زوف «اننا لا نسلم فقط اليوم أحدث وأكثر طائرات اليوروفايتر تقدما التي حلقت على الاطلاق وانما نقدم خدمة دعم تقني كامل للقوة الجوية الكويتية ونظام كلي حقيقي أي اننا لا نقدم مجرد طائرات بل خدمات وأرضية متقدمة لخلق نظام متكامل من أجل تنمية قدرات الكويت الدفاعية التي تعد الهدف الحقيقي والروح الحقيقية للشراكة».



وفي كلمته رحب الرئيس التنفيذي لشركة يوروفايتر هيرمان كلاسين رسميا بانضمام القوة الجوية الكويتية الى عائلة اليوروفايتر أكثر الطائرات المتعددة الأغراض تقدما في السوق والتي أثبتت أعلى كفاءة في العمليات، موضحا أن اليوروفايتر هي نتاج أكثر شركات الصناعات الأوروبية الدفاعية تقدما وتمثل العمود الفقري للدفاع عن أجواء أوروبا.



وفي ختام الحفل قام السفير الشيخ عزام الصباح واللواء الركن طيار بندر المزين وكل من المدير التنفيذي لطيران ليوناردو والرئيس التنفيذي ليوروفايتر والعقيد الركن طيار سلطان الصباح بالتوقيع على لوحة تذكارية لهذا الحدث الذي يدشن مرحلة جديدة من التعاون المتقدم في أحدث تكنولوجيات الدفاع بين ايطاليا والكويت.



هذا، وحضر مراسم تسلم أول طائرتين يوروفايتر من الوفد الكويتي العميد الركن عصام العبود والعقيد فيصل السيف والعقيد ظافر العجمي والعقيد أحمد المصيبيح والملحق العسكري بروما العميد الركن بحري خالد العتيبي ومدير برنامج اليوروفايتر العقيد مهندس صالح المطر.



وتعكف الدول المشاركة في تصنيع (يوروفايتر)، وهي إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا، على تطوير وتحديث المعدات والأنظمة بشكل مستمر بما في ذلك رادار الفحص الإلكتروني الجديد والأسلحة الجديدة لتبقى مقاتلة «تايفون» ملائمة من الناحية التشغيلية للعقود القادمة.



وتعد (يوروفايتر تايفون) التي بلغ ما تم وما يجري تصنيعه منها 623 طائرة مقاتلة متعددة الأدوار الأكثر تطورا المتاحة في العالم اليوم، اذ يمكن استخدامها للقيام بمجموعة واسعة من العمليات الجوية بما في ذلك الرقابة الجوية ودعم عمليات السلام وفي السياقات ذات الكثافة التشغيلية العالية.