الدوحة ـ فريد عبدالباقي



منح اللعب النظيف صدارة المجموعة الرابعة لمنتخب مصر الذي تعادل إيجابيا مع منتخب الجزائر 1-1، خلال اللقاء الذي جرى بينهما مساء أمس على ستاد الجنوب بمنطقة الوكرة، في ختام مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب لكرة القدم.



تقدم منتخب الجزائر بهدف عن طريق محمد أمين توغاي في الدقيقة 19، وأدرك عمرو السولية التعادل لمنتخب في الدقيقة 60 من ضربة جزاء.



أجرى المدرب البرتغالي لمنتخب مصر كارلوس كيروش تغييرين اضطراريين، بخروج أيمن أشرف وأحمد حجازي بداعي الإصابة ونزول مصطفى فتحي وأحمد ياسين.



وعانى أيمن أشرف من آلام في الركبة خلال الدقائق الأولى من عمر المباراة، وحاول لاعب منتخب مصر التحامل على نفسه لكنه لم يستطع استكمال المباراة ليجبر مدرب مصر على الدفع بلاعب الزمالك مصطفى فتحي.



وفي الشوط الثاني احتسب حكم الفيديو المساعد الـVAR ركلة جزاء بداعي وجود خطأ ضد قائد منتخب مصر عمرو السولية انبرى لها بنجاح ليدرك الفراعنة التعادل في الدقيقة 60، وفي الدقائق الأخيرة لعبت الجزائر بعشرة لاعبين. وبهذه النتيجة تصدرت مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط متساويا مع منتخب الجزائر، وحسب لوائح بطولة كأس العرب انه في حالة تساوي فريقين أو أكثر بعدد النقاط في نفس المجموعة بعد نهاية دور المجموعات يتم اللجوء أولا إلى فارق الأهداف لكل منتخب في كل مباريات المجموعة، وفي حال التساوي في فارق الأهداف يتأهل المنتخبان صاحبا العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة، أما إذا حدث التساوي من جديد في تلك المعايير يتم اللجوء إلى عدد النقاط التي تم حسمها بين الفرق الـ3 التي تتنافس على التأهل، بعيدا عن نتائج مباريات الفريق صاحب المركز الرابع.



وفي حالة التساوي من جديد تلجأ الفرق الـ3 إلى فارق الأهداف المسجلة فيما بينها، وفي حال التساوي يتم اللجوء إلى الأهداف المسجلة من جانب كل منتخب من المنتخبات المعنية. وعند التساوي مجددا يتم اللجوء إلى قواعد اللعب النظيف، بحيث يتم خصم نقطة مقابل البطاقة الصفراء، والبطاقة الحمراء غير المباشرة ب3ـ نقاط، والبطاقة الحمراء المباشرة بـ4 نقاط، ويتأهل المنتخب الذي خصم منه أقل عدد من النقاط.



وبذلك تلتقي مصر متصدرة المجموعة الرابعة مع منتخب الأردن ثاني المجموعة الثالثة، فيما تلتقي الجزائر مع المغرب في الدور ربع النهائي. وفي مباراة أخرى بذات المجموعة، فاز لبنان على السودان بهدف نظيف، لينال أول ثلاث نقاط ويودع البطولة، فيما ظل المنتخب السوداني بلا رصيد.