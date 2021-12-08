أمير ذكي

داهم قطاع الأمن العام، وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالوكالة، اللواء عبد الله العلي، أحد أكبر أوكار تصنيع الخمور المحلية في منطقة سلوى والذي أقامه 4 آسيويين منهم امرأتان.

وقد عُثِر بداخل الوكر على كميات ضخمة عبارة عن ‎ 157 كيسا وفي كل كيس 7 زجاجات بلاستيكيه بمجموع 1099 زجاجة داخل الأكياس و3 آلات كبيرة و161 برميلا يوجد بداخلهم مادة سائلة يشتبه بأنها مسكرة و7 شفاطات، كما تم إعداد المنزل لصناعة الخمور المحلية.

وقال مصدر أمني، إن الوافدَين الموقوفَين يحملان الجنسية النيبالية والسيدتين بلا اثبات.

وذكر أن المداهمة جاءت بناءً على بلاغ ورد من مواطن بأن منزله الذي أجره لمواطن آخر يصدر منه روائح كريهة.