وقعت دولة الكويت بيانا مشتركا مع جزر كوك لاقامة علاقات دبلوماسية .

وقال سفير دولة الكويت لدى نيوزيلاند أحمد الوهيب اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه وقع البيان المشترك مع المفوضة السامية لجزر كوك في نيوزيلاند أليزابيث رايت.

وأفاد الوهيب بأن أهمية العلاقات مع جزر كوك تكمن في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية لافتا الى ان كوك فيها فرص استثمارية وسياحية واعدة وتعتبر عضوا فعالا في العديد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة.

وأوضح أن الكويت تعد الدولة ال57 التي قامت بتوقيع اتفاقية مع جزر كوك معربا عن تطلعه وتطلع المفوضة السامية رايت إلى تنسيق الجهود في دعم العلاقات الثنائية والجهود الدولية بما يصب في مصلحة البلدين.