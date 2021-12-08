قرر مجلس إدارة جمعية الصحفيين، فتح باب قبول العضوية للزملاء العاملين في وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وتحديدا في قطاعات التحرير والتصوير والمعلومات والأبحاث على أن تبدأ عملية تقديم طلبات العضوية بداية العام المقبل 2022.

وقالت الجمعية في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارتها اعتمد في اجتماعه الأخير تشكيل اللجان العاملة ورئاستها بحيث يتولى رئيس مجلس الإدارة الزميل عدنان الراشد رئاسة لجنة شؤون المهنة والعضوية ورئاسة لجنة الإعلام الرياضي وأمين السر جاسم كمال مشرفا على لجنة المعارض الداخلية والخارجية التي يرأسها عضو الجمعية العمومية كامل الشمري.

وأضافت أن التشكيل ضم أيضا تولي أمين الصندوق دهيران أبا الخيل رئاسة لجنة الحريات الصحفية وعضو مجلس الإدارة مدير الجمعية رابعة الجمعة مشرفا على لجنة التدريب والتطوير والمؤتمرات التي ترأسها عضو الجمعية العمومية فاطمة العازمي.

وذكرت أن عضو مجلس الإدارة عويد العنزي تولى وفق التشكيل رئاسة لجنة الإعلام الجديد والمتحدث الرسمي للجمعية كما تولى عضو الجمعية العمومية مشاري المطيري رئاسة لجنة العلاقات العامة.