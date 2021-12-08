أفادت صحيفة "ديلي تلجراف" اليوم الأربعاء، بأن حكومة المملكة المتحدة تعمل على وضع خطط لحث البريطانيين على العمل من المنزل لإبطاء تفشي فيروس كورونا مع توسع انتشار المتحور أوميكرون الجديد، دون أن توضح الصحيفة مصدر هذه المعلومات.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الصحيفة ذكرت أن وزراء الحكومة بحثوا أيضا فرض "جوازات مرور" تسمح لمتلقي اللقاحات بدخول الأماكن التي توجد بها حشود كبيرة.

وأضافت الصحيفة أن الوزراء ناقشوا هذه الأمور يوم أمس، إلا أنهم كانوا منقسمين بشأن المضي للتنفيذ، حيث أيد ذلك وزير الإسكان والمجتمعات مايكل جوف ووزيرة الثقافة نادين دوريس، بينما اعترض آخرون.

وتم إدراج كلا الإجراءين كخيارين في ما يسمى بالخطة "ب" الحكومية بشأن التصدي لكورونا في الخريف والشتاء، والتي تم نشرها في وقت سابق من العام الجاري.