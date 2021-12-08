حثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إيران اليوم الأربعاء، على العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قائلة إنها "آخر فرصة" أمامها لمعاودة الالتزام به، وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات.

وقالت لمؤسسة تشاتام هاوس للأبحاث "هذه حقا آخر فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك لأننا مصممون على العمل مع حلفائنا لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".

وأضافت "لذا يجب عليهم العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن من مصلحتهم القيام بذلك" في إشارة إلى الاتفاق النووي.



