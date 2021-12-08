كرم النائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، رئيس النيابة محمد الغملاس، بحضور السادة المحامين العامين بمناسبة منحه (جائزة حامد العثمان للتميز لأعضاء النيابات والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) خلال الاجتماع الثالث عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الذي عقد مؤخرا عبر تقنية أجهزة الاتصال المرئي، وذلك تقديرا لجهوده وإنجازاته.

وأشاد بما قدمه وما اتصف به عطاؤه المميز من الأمانة والإخلاص والتفاني وكان نموذجا مشرفا ومثلا يقتدى به خلال فترة عمله بالنيابة العامة.