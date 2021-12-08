بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى سعادة أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص التهنئة بالثقة التي حصل عليها من البرلمان الألماني لتولي مهام منصبه مستشارا اتحاديا لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة متمنيا سموه لسعادته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سعادة أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص التهنئة بالثقة التي حصل عليها من البرلمان الألماني لتولي مهام منصبه مستشارا اتحاديا لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة متمنيا سموه حفظه الله لسعادته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.