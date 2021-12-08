تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مواطن وبحوزته 120 ألف حبة من المؤثرات العقلية نوع الكبتاغون وذلك بقصد الاتجار.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن ضبط هذه الكمية الكبيرة جاء عقب تنسيق بين جهاز مكافحة المخدرات الكويتي ونظيره الإماراتي الشقيق، حيث وردت معلومات سرية تفيد بحيازة مواطن كمية كبيرة من المؤثرات العقلية نوع كبتاغون، وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والمراقبة والتي استمرت لعدة أيام، وبعد التأكد من المعلومات تم استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة وضبطه متلبسا أثناء بيعه كمية من المؤثرات العقلية، وقد عثر بحوزته على نحو 120 ألف حبة من المؤثرات العقلية نوع كبتاغون، وبمواجهته أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار، وعليه تمت إحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.