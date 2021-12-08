أكد الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي اليوم الاربعاء ان للكويت تجربة رائدة في التصدي للجريمة الالكترونية فيما شدد على أن تحديات المنطقة تفرض مزيدا من التنسيق الأمني وتعزيز العمل العربي المشترك.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الزعبي خلال المؤتمر الـ 45 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي تنظمه الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.



وأشار الزعبي الى مشاركة الاجهزة الامنية الكويتية مؤخرا في ضبط تشكيل عصابي دولي يقوم بنشر الڤيروسات الخبيثة تسمى (الفدية) بمشاركة أجهزة أمنية من 16 دولة في عملية اطلق عليها (غبار الذهب).



كما أكد أن الاجهزة الامنية الكويتية تتصدى لآفة المخدرات من خلال «التعامل مع كافة الأساليب الحديثة سواء في مجال تصنيعها أو ترويجها وتهريبها وما ينجر عن ذلك من عمليات لغسل وتبييض الاموال وتزييف العملات».



واستعرض الزعبي كذلك جهود وزارة الداخلية في إنجاح خطة الكويت لمكافحة ڤيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ومواجهة التحديات التي فرضت عليها للحفاظ على صحة المجتمع والأفراد وتنفيذ القوانين والبروتوكولات الصحية.



وناقش المؤتمر عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية للمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، بالإضافة الى توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال العام الحالي وتقرير أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام.



كما بحث المؤتمر خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وكذلك تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.



كما تم استعراض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.



ورفعت الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.



وشارك في المؤتمر كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).