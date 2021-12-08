يشكّل وجود نجمة عالمية من وزن نيكول كيدمان نعمةً لأي فيلم تشارك فيه، لكنّ الحال لم تكن كذلك عندما أعلن منتجو فيلم "بيينغ ذي ريكاردوس" أن الممثلة الأسترالية ستؤدي دور الممثلة الكوميدية الأميركية الشهيرة لوسيل بول، إذ اثار الخبر موجة انتقادات قوية.

وما كان من عشاق مسلسل "أي لاف لوسي" التلفزيوني الكوميدي الذي يعدّ من الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، إلا أن عبروا عن سخطهم معتبرين أن الممثلة الأسترالية تسيء إلى رمزية لوسيل بول بالنسبة إليهم، إلى درجة دفعت ابنتها لوسي أرناز إلى ان تدعوهم بنفسها إلى الهدوء من خلال مقطع فيديو نُشر على الإنترنت.

وقالت أرناز في الفيديو "هي لا تشبهها، أنفها ليس نفسه، هي ليست مضحكة مثلها ... صدقونا. سيكون فيلماً ظريفاً".

إلا أن هذه الانتقادات لم تثبط عزيمة نيكول كيدمان والمخرج آرون سوركين، وسيتمكن عشاق لوسيل بول قريباً من الحكم على العمل بعد أن يشاهدوه، إذ أن الفيلم الذي عُرض الإثنين في لوس أنجليس، يُطرح الجمعة في دور السينما الأميركية، ثم سيكون متوافراً على منصة أمازون في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وكان المسلسل الشهير، وهو من نوع كوميديا الموقف (سيت كوم)، يتناول في خمسينات القرن العشرين مغامرات العروسين النيويوركيين الشابين من آل ريكاردو، ووصل عدد مشاهديه إلى 60 مليوناً.

وتدور معظم أحداث "بيينغ ذي ريكاردوس" في كواليس هذا المسلسل، خلال أسبوع من عام 1952 تم خلاله اتهام لوسيل بول علناً بأنها شيوعية في خضمّ موجة "مطاردة" الشيوعيين المكارثية.

ويؤدي خافيير بارديم دور الممثل من أصل كوبي ديزي أرناز الذي كان زوج لوسيل بول في المسلسل كما في الحياة الفعلية.