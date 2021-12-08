كشف تقرير عدم المساواة في العالم أن عدم المساواة تفاقم خلال أزمة (كورونا) مع استمرار توسع الفجوة بين الأثرياء والفقراء في مختلف دول العالم.

وأشار التقرير -الذي نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية مقتطفات منه- إلى أن أغنى 10% من الناس يمتلكون 76% من كل ثروة البشر، بينما أفقر 50% يمتلكون 2% فقط من ثروة العالم.

وأوضح التقرير أن ذلك يجعل الأشخاص على رأس قائمة الدخل السنوي عالميا لدى كل فرد منهم قوة شرائية تعادل 550 ألف دولار أمريكي، بينما الأشخاص في أسفل القائمة تُقدر القوة الشرائية لكل منهم بنحو 4100 دولار أمريكي.

ولفتت بيانات التقرير أيضا إلى أن أعلى 0.01% من الناس دخلا أو ما يعني أغنى 520 ألف شخصا بالغا في العالم يمتلكون حاليا 11% من ثورة البشر، وذلك في ارتفاع من 7% في 1995، فيما يمتلك مليارديرات العالم 3.5% من كل ثروة العالم مقارنة بامتلاكهم 0.5% فقط في 1995.