تجاوزت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الأوروبية هذا العام لأول مرة حاجز الـ100 مليار دولار وذلك وفقا لحسابات خبراء القطاع.

وخلال تقديمها للتقرير السنوي للقطاع، قالت شركة اتوميكو لاستثمارات رأس المال إن " هذا العام هو العام الذي كشف فيه النظام الأيكولوجي التكنولوجي عن إمكاناته الحقيقية".

كانت الاستثمارات في القطاع في العام الماضي ركدت عند نحو 40 مليار دولار.

وحسب التقرير، فقد زادت عدد جولات التمويل على نحو ملحوظ حيث أشار إلى حصول شركات تكنولوجيا أوروبية في 57 جولة على أكثر من 250 مليون دولار من مستثمرين مقابل 11 جولة فقط في .2020

وكانت أكبر جولة تمويل من نصيب شركة نورثفولت السويدية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات للسيارات الكهربائية والتي حصلت على 75ر2 مليار دولار.

وقال فيماير إن وباء كورونا أعطى دفعة إضافية للقطاع "إذا أن الجائحة سرعت وتيرة استخدام التكنولوجيا بشكل كبير" ولاسيما بالنسبة لبرامج أعمال الشركات وقطاع المستهلك في التجارة عبر الإنترنت وتوصيل الأغذية.

وذكر التقرير أن أحد الآثار الجانبية لزيادة العمل من المنزل خلال أزمة كورونا تمثل في التغير الجذري للطريقة التي يتم بها إنشاء شركات التكنولوجيا مشيرا إلى أن المؤسسين لم يعودوا يولون أهمية كبيرة للقرب المكاني للشركة من الموظفين، الأمر الذي تزايد عدد الشركات التي تم إنشاؤها خارج المراكز الكبيرة للشركات الأوروبية الناشئة مثل لندن وباريس وبرلين.