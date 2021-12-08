طور فريق من الباحثين الصينيين مؤخرًا غشاءً محاكيا للوظائف البيولوجية يتمتع بمسام صغيرة للغاية لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر بشكل أكثر فاعلية.

ويوجد أكثر من 4 مليارات طن من اليورانيوم في مياه البحر، ما يعادل حوالي ألف ضعف لما هو موجود لرواسب اليورانيوم على اليابسة. لكن العمليات الحالية لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر ليست مجدية اقتصاديا ولا تتسم بالكفاءة الكافية للتنافس مع تعدين خام اليورانيوم.

وذكرت صحيفة ((تشاينا ساينس ديلي)) أن فريق البحث من المعهد التقني للفيزياء والكيمياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، طور نوعا من الغشاء المسامي الهرمي محاكيا للوظائف البيولوجية للهيكل الكسوري في الأحياء.

وتعتبر الهياكل الكسورية، مثل الأنابيب المتفرعة للأوعية الحيوانية والنباتية، واسعة الانتشار في الطبيعة. يمكن لمثل هذه الهياكل تحقيق نقل ملائم للكتلة والسوائل بأقل استهلاك للطاقة.

ويسمح هذا الغشاء محاكي للوظائف البيولوجية بالانتشار السريع والامتصاص الكافي لأيونات اليورانيل من خلال هيكل مسامي هرمي، مقارنة مع الغشاء المسامي العام. وأظهرت الاختبارات أن هذا النوع الجديد من الأغشية يمكن أن يزيد من قدرة الامتصاص حتى 20 مرة.

وفي مياه البحر الطبيعية، يمكن لغرام واحد من هذا الغشاء أن يستخرج ما يصل إلى 9.03 ملليغرام من اليورانيوم بعد أربعة أسابيع من الاختبار.

وتم نشر نتائج هذا البحث في مجلة ((نيتشر ساستينابيليتي)).