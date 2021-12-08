تعتزم الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في النمسا عقد مشاورات اليوم الأربعاء لبحث سبل المضي قدما، مع قرب انتهاء أحدث إغلاق مرتبط بفيروس كورونا تشهده البلاد.

وكان المستشار النمساوي الجديد كارل نيهامر أعلن أمس أن حظر التجوال سينتهي كما هو مقرر في 13 كانون أول/ديسمبر الجاري لكل من تلقوا التطعيم أو تعافوا من الإصابة بالفيروس.

إلا أنه لا يزال يتعين تحديد الاشتراطات التي سيتم بموجبها السماح بإعادة فتح المتاجر.

وترغب الحكومة المضي قدما بحذر، وربما تختلف القرارات من منطقة لأخرى؛ ففيينا، على سبيل المثال، أعلنت بالفعل أنه لن يتم السماح بإعادة فتح الفنادق والمطاعم في العاصمة قبل العشرين من الشهر الجاري.

ما بالنسبة لغير الملقحين، فيستمر تطبيق إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد لأجل غير مسمى.

وجرى في 22 تشرين ثان/نوفمبر الماضي فرض تدابير تضمنت إغلاق أجزاء كبيرة من قطاع التجزئة، إلى جانب حظر تجوال.

ونتيجة لتراجع الاتصال بين الأفراد، انخفض معدل الإصابة خلال سبعة أيام إلى النصف ليصل إلى نحو 535 حالة جديدة لكل مئة ألف نسمة، إلا أن معدل إشغال مرضى كورونا لأسرّة المستشفيات لا يزال مرتفعا.