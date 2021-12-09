محمد راتب



أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بفرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من كل من الجمهورية الفرنسية وجمهورية إيران، وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1.



وقال الناطق باسم الهيئة طلال الديحاني إن القرار جاء بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومتابعة آخر المستجدات وتطورات الحالة الصحية في هذه الدول والتي ثبت انتشار الوباء فيها، والحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بأقصى درجات السلامة والأمان للطيور المستوردة من الخارج.



وفي إطار متصل، أعلن الديحاني عن قرار الهيئة برفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من فصيلة المجترات من الأردن بعد ثبوت خلوها من الأمراض.



وأضاف أن قرارات الهيئة أكدت ضرورة خضوع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط المعمول بها والتي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة طبقا لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والإجراءات المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون، مشددا على رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.