السند: نطمئن المواطنين والمقيمين على استقرار الوضع الصحي مع ضرورة مداومة الاستمرار في الأخذ بكافة سبل الوقاية

الكويت تسجل أول إصابة بـ «أوميكرون» و«الصحة» ترفع درجة الاستعداد

الحالة لمسافر من الجنسية الأوروبية حاصل على جرعتين من اللقاح قدم من إحدى الدول الأفريقية ويخضع للحجر المؤسسي



عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة في الكويت بمتحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون) وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند في تصريح صحافي ان حالة الإصابة تعود لمسافر أوروبي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الافريقية التي تم تسجيل إصابات فيها بمتحور (أوميكرون).



ولفت الى ان المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح (كوفيد-19) المعتمد في وقت سابق، مؤكدا ان المسافر يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت، وذلك وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.



وأوضح انه تزامنا مع الاعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي منها الجهود القائمة على التخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة لاحتواء انتشار الفيروس.



وطمأن السند المواطنين والمقيمين على استقرار الوضع الصحي في البلاد مؤكدا ضرورة مداومة العمل والاستمرار بالأخذ بسبل الوقاية كافة التي من أبرزها استكمال تطعيم (كوفيد-19) والمبادرة إلى أخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة).



وقال ان الدراسات أثبتت فاعلية الجرعة التعزيزية في الحماية والوقاية بنسبة كبيرة، داعيا الى تجنب التجمعات غير الآمنة ومداومة تطهير اليدين وتغطية الفم والأنف وتجنب السفر إلا للضرورة، متمنيا للجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.



هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة رفعت درجات الاستعداد في جميع مرافقها تحسبا لأي زيادة في الاصابات بالمتحور «أوميكرون».



وبينت المصادر أن هناك بروتوكولات معتمدة لدى وزارة الصحة في مواجهة الفيروس ومتحوراته لازالت مفعلة لمواجهة اي طارئ.



واشارت المصادر الى أن الوزارة توصي بتشديد الاشتراطات الصحية في جميع المرافق لمنع انتقال العدوى.



وعن عودة المحاجر الصحية من عدمه بعد اكتشاف حالة «اوميكرون»، أكدت المصادر على أن هذا الموضوع تحت الدراسة ومرهون بزيادة الحالات لا قدر الله.