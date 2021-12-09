AGNES



في إطار من الرعب، تنتشر شائعات حول دير ديني تسكنه الشياطين، وتضطر الكنيسة الى التحقيق في الأحداث الغريبة التي تحدث للراهبات، بينما يتولى كاهن مبتدئ مسؤولية الأمر في رحلة مليئة بسفك الدماء.



الفيلم من إخراج: ميكي ريس، وبطولة: مولي سي، كوين شون، جن هايلي مكفارلاند، راشيل ترو، كريس سوليفان، كريس براوننغ، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» اليوم الخميس 9 الجاري.



THE BATMAN



تدور الأحداث حول بروس وين المعروف بالرجل الوطواط، والسنة الثانية له كفارس الظلام وحامي مدينة جوثام، عندما يجد نفسه في مواجهة بينجوين وريدلر، والعديد من أشرار جوثام المشهورين.



الفيلم من إخراج: مات ريفز، وبطولة: روبرت باتينسون، زوي كرافيتز، أندي سركيس، ومن المقرر عرضـــه على شاشـات «سينسكيب» في 3 مارس المقبل.