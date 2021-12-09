زكي عثمان



مسك ختام مباريات الدور الأول من بطولة كأس العرب، كان بقمة مصر والجزائر التي أوفت بالوعود من حيث المستوى الفني، ومن قبلها الروح الرياضية الكبيرة بين لاعبي الفريقين رغم ما يحمله هذا النوع من المواجهات من ذكريات مؤلمة لدى مجموعة كبيرة من مشجعي المنتخبين على خلفية الأحداث غير المسبوقة التي صاحبت لقاءهما في تصفيات مونديال 2010.



قد يرى البعض أن مرور أكثر من 10 سنوات على تلك الأحداث كافية لنسيان تفاصيل ما دار فيها وما خلفته من ألم كبير لدى الكثيرين وبالأخص في الجانب المصري، لكن الأيام والسنين كانت كفيلة فعلا بمحو هذه الأحداث ولو تدريجيا، وما ساهم في هذا الأمر ما شاهدناه جميعا مساء امس الأول من أجواء أخوية بين جماهير «الفراعنة» و«محاربي الصحراء» حيث التزم كل جانب بتشجيع منتخب بلاده دون التعرض للطرف الآحر، بل ان الجماهير جلست إلى جوار بعضها بعضا في مدرجات الملعب لتضرب مثالا آخر لنبذ التعصب الرياضي الذي طالما صاحب هذه المواجهات على مر التاريخ وهو ما دفع البعض الى تسمية لقاءات مصر مع منتخبات شمال افريقيا بـ«المعارك الكروية».



ملاعب قطر كانت فعلا مسرحا جميلا للجماهير العربية المختلفة لاسيما ان معظمهم من المغتربين ممن يعملون في «دوحة العرب»، كما يحب البعض أن يطلق عليها، وعليه فقد تحولت الملاعب إلى كرنفال جميل على شاكلة ما نراه في المناسبات الكروية الكبرى وخاصة مونديال كرة القدم، إذ تسابقت الجماهير للتعبير عن عشقها عبر ارتداء الملابس الوطنية لمنتخباتها بخلاف الشعارات والرموز التي تمثلهم، فهناك من لبس الزي الفرعوني، وآخر لبس قناع الأسد، وآخر تزين وجهه بعلم بلاده، ورابع وضع على رأسه «كاب» بعلم بلاده، وغيرها من الأشكال الجميلة التي تزينت بها الملاعب.



وهكذا خرج الجميع من قمة مصر والجزائر.. «حبايب».. صحيح المباراة انتهت بالتعادل «لا غالب ولا مغلوب» وهو ما أسعد جميع الحضور وجعلهم يخرجون وهم يتغنون بلاعبيهم ويقولون «دوحة العرب مسرح لجمع الأحبة ونبذ الخلافات».