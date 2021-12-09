الدوحة - فريد عبدالباقي



وسط حضور جماهيري لافت ومستويات فنية جيدة لأغلب المنتخبات باستثناء عدد قليل من الفرق، اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع نهائي كأس العرب مع اختتام منافسات دور المجموعات مساء الثلاثاء، اذ شهد دور المجموعات إثارة كبيرة، أسفرت عن وصول 4 منتخبات آسيوية وهي قطر (المستضيفة) وسلطنة عمان (المجموعة الأولى)، والإمارات (المجموعة الثانية)، والأردن (المجموعة الثالثة)، وأيضا 4 منتخبات أفريقية وهي تونس (المجموعة الثانية)، والمغرب (المجموعة الثالثة)، ومصر والجزائر (المجموعة الرابعة).



وتدخل البطولة كأس العرب مراحلها الحاسمة عند انطلاق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب والذي سيشهد مواجهات «نارية» بين المنتخبات المتأهلة، والذي سينطلق الجمعة بمواجهة «أفريقية - آسيوية» بمواجهة تونس (أول المجموعة الثانية)، مع سلطنة عمان (ثاني المجموعة الأولى) في الـ 6:00 مساء الجمعة المقبل على ستاد المدينة التعليمية، يعقبه في الـ 10:00 مساء وعلى ستاد البيت الذي يحتضن المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر الجاري، لقاء قطر (أول المجموعة الأولى) مع الإمارات (ثاني المجموعة الثانية) في مواجهة خليجية خالصة، مثلما كان الحال بالنسبة للعنابي عندما لعب 3 مباريات في دور المجموعات أمام البحرين وسلطنة عمان والعراق، اذ يعتمد «العنابي» على جماهيره الغفيرة التي تسانده منذ بداية البطولة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق لقبه الأول.



وفي اليوم التالي، السبت (11 ديسمبر) تتكرر المواجهة «الأفروآسيوية» أيضا بلقاء مصر (أول المجموعة الرابعة) مع الأردن (ثاني المجموعة الثالثة) في الـ 6:00 مساء السبت المقبل على ستاد الجنوب، ويسدل الستار لمنافسات الربع النهائي بإقامة القمة الأفريقية التي تجمع بين المغرب (أول المجموعة الثالثة) مع الجزائر (ثاني المجموعة الرابعة) في الـ 10:00 مساء على ستاد الثمامة.



وحسب قرعة البطولة فإن نصف النهائي، سيكون على النحو التالي: الفائز من مواجهة (مصر والأردن) سيقابل الفائز من مواجهة (تونس وسلطنة عمان)، بينما سيواجه الفائز من مواجهة (قطر والإمارات) الفائز من مواجهة (المغرب والجزائر).



ويبقى التساؤل قائم بين الجماهير العربية.. من سيفوز بلقب كأس العرب؟، بعد المستويات التي ظهرت عليها الفرق المتأهلة من مباريات دور المجموعات.



وتحمل البطولة أهداف متفاوتة بين المنتخبات، اذ انه تعد لدى الكثير من المشاركين بروفة تجريبية لخوض معترك التأهل لمونديال 2022، فيما وجدها البعض الآخر فرصة لدراسة نقاط ضعف منتخبه وتجربة كل العناصر المتاحة من أجل تزويد الفريق الأول بما يحتاج في المرحلة المقبلة.