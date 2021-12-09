القاهرة - سامي عبدالفتاح



امتصت مباراة منتخبي مصر والجزائر، زحام شوارع القاهرة والمحافظات الكبرى، اذ توالت الكتل البشرية إلى المقاهي والكافيهات والأندية ومراكز الشباب، لمتابعة المباراة الملتهبة في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة والتي انتهت بالتعادل 1-1، وتصدر «الفراعنة» للمجموعة بفارق البطاقات الصفراء والحمراء.



ومع نهاية الأمسية الكروية التي امتدت إلى ما قبل منتصف الليل، بتوقيت القاهرة، كانت ملامح الفخر والاطمئنان واضحة على وجوه الجماهير المصرية، بسبب الروح العالية التي كان عليها نجوم المنتخب خلال المباراة، رغم النقص الكبير الذي كان عليه الفريق، والخروج المبكر بسبب الإصابة لكل من أحمد حجازي وأيمن أشرف، والغياب الاضطراري لصانع الألعاب مجدي افشة، وأجمعت الجماهير على أن مصر أصبحت تمتلك منتخبا صلدا، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، وانه يضم قاعدة كبيرة من اللاعبين لم تكن على خريطة من سبقوه في قيادة المنتخب، وان كيروش استطاع، رغم قصر مهمته مع المنتخب أن يخرج كل مهارات وقدرات لاعبيه، لخدمة الفريق، وإعادة توظيفهم في أكثر من مركز، كما اكتشف عناصر لم تكن على بال أحد، مثل حسين فيصل ومروان حمدي وأحمد رفعت وأسامة فيصل وعمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين.