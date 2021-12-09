أثار المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، حالة من الذعر بين جماهير منتخب بلاده، بعد نشره على صفحته الشخصية على إنستغرام، صورة له وهو داخل سيارة إسعاف، في طريقه إلى طوارئ «مستشفى حمد العام» الطبية عقب الإصابة القوية التي تعرض لها بعد تدخل قوي مشترك مع حارس منتخب مصر محمد الشناوي.



وكشف مدرب الجزائر مجيد بوقرة عن تطورات الحالة الصحية للاعب بقوله: «بونجاح بعد نهاية الشوط الأول، فقد الذاكرة ولم يتذكر أي شيء، وهو ما دفع الطبيب للتدخل وطالبني باستبداله مباشرة».



ولم تكن توحي اللقطات الأولى لإصابة بونجاح بأنها خطيرة، خاصة بعد نهوضه وتصافحه مع الشناوي وكأن شيئا لم يكن.



ونقل بونجاح بعد المباراة إلى المستشفى لإجراء فحوصات أكثر دقة، والتي أثبت إصابته بارتجاج في المخ، ليتأكد غيابه عن لقاء المغرب القادم.