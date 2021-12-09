٭ قطر والمغرب بالعلامة الكاملة



حقق منتخبا قطر والمغرب العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث نال «العنابي» 9 نقاط بالفوز على البحرين 1-0، وسلطنة عمان 2-1، والعراق 3-0، كما حقق «أسود الأطلس» العلامة الكاملة بالفوز على فلسطين والأردن بنتيجة واحدة 4-0، والسعودية 1-0.



٭ أضعف دفاع لفلسطين والسودان



سجلت فلسطين والسودان مشاركة ضعيفة في البطولة كأسوأ خط دفاع في دور المجموعات، حيث اهتزت شباكهما بـ 10 أهداف في المباريات الثلاث، ورغم ذلك حقق «الفدائي» نقطة واحدة بتعادله مع السعودية 1-1، بينما ودع «صقور الجديان» البطولة دون تحقيق أي انتصار لخسارته المباريات الثلاث.

٭ رقم قياسي في التهديف



ارتفع عدد الأهداف المسجلة في كأس العرب إلى 61 هدفا في 24 مباراة، بمعدل أكثر من هدفين في المباراة، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البطولات العربية على مستوى دور المجموعات.



وعلى مستوى ضربات الجزاء فقد احتسب 12 ضربة خلال دور المجموعات، أما بالنسبة للأهداف العكسية فقد تم تسجيل 4 أهداف بالنيران الصديقة، في حين ارتفع عدد حالات الطرد لتصل إلى 13 حالة.



٭ الجزيري في صدارة الهدافين



أصبح مهاجم الزمالك المصري سيف الدين الجزيري مرشحا ليكون هداف البطولة، حيث سجل مع منتخب تونس 3 أهداف متساويا مع مهاجم منتخب فلسطين تامر صيام الذي ودع البطولة، وهناك 9 لاعبين سجلوا هدفين، أبرزهم الجزائري بغداد بونجاح، والقطري أكرم عفيف والمغربي بدر بانون والأردني يزن النعيمات.



٭ أقوى هجوم لـ «أسود الأطلس»



يعتبر المنتخب المغربي هو الأكثر تسجيلا في دور المجموعات برصيد 9 أهداف، ليكون الهجوم الأقوى، وجاء منتخبا مصر والجزائر بالمرتبة الثانية برصيد 7 أهداف.