رفض المدرب الفرنسي لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم هيرفي رينارد، التعليق على المستوى الذي ظهر عليه فريق الشباب، الذي شارك في البطولة.



وقال إنه لن يتحدث عن تلك التجربة، لكنه أكد أنه صاحب القرار بمشاركة منتخب الشباب نظرا لوجود مباريات كثيرة في الجدول الرسمي، وانه سوف يكون هناك ضغط مباريات كبير في الفترة المقبلة. ورغم الغضب الذي انتاب عددا غير قليل من الجماهير السعودية على الصورة الهزيلة التي ظهر عليها منتخب الشباب السعودي في البطولة إلا أن رابطة جمهور «الأخضر» التي تواجدت في الدوحة كانت داعمة للمنتخب الشاب بقوة وواصلت مبادرتها التحفيزية، لجماهير المنتخب حيث قامت بتوزيع تذاكر مجانية لجماهير المنتخب السعودي، لمساندة «الأخضر» في مباراته الأخيرة في دور المجموعات، أمام المنتخب المغربي.