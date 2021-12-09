عبر المدرب البرتغالي لمنتخب مصر كارلوس كيروش عن رضاه من التعادل الإيجابي الذي حسم مباراة «الفراعنة» أمام الجزائر في ختام الجولة الثالثة. وقال كيروش ان اللاعبين المصابين لم يتأكد بعد مشاركتهم في المباراة المقبلة أمام الأردن، حيث سيخضعون للكشف الطبي ومن ثم سيتم تحديد مصيرهم، مشيرا إلى أنه سيسعى لاستعادة عافية الفريق بشكل عام قبل المواجهة المقبلة. وحول مواجهة الأردن المقررة السبت، أوضح أن المباراة ستكون صعبة وليست سهلة على الإطلاق كما يعتقد البعض، لافتا إلى أن نسبة الفوز بالمباراة ستكون مناصفة مع المنافس، خاصة أن مثل هذه المباريات تكون لها خصوصية مختلفة بعيدا عن جمع النقاط.