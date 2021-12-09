٭ برنامج خاص لمعلول والشيخاوي



أجرى المنتخب التونسي مرانا استشفائيا قبل مواجهة نظيره العماني الجمعة في ربع نهائي البطولة، حيث خضعت عناصر المنتخب التي شاركت في لقاء الإمارات، لمجموعة من التمارين من أجل إزالة الإرهاق، أما العناصر التي غابت عن اللقاء الأخير، فقد تدربت بشكل طبيعي في محاولة المنافسة على الظهور في بقية المقابلات، كما تابع الثنائي علي معلول وياسين الشيخاوي، التدريب على انفراد حسب البرنامج الذي حدده الجهاز الطبي منذ نهاية الأسبوع الماضي.



٭ انتهاء مشاركة ثنائي «الفراعنة»



خرج ثنائي منتخب مصر أيمن أشرف وأحمد حجازي من حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، بعد إصابة أيمن أشرف بجذع في الرباط الداخلي للركبة، ليغيب عن مباريات منتخب مصر والأهلي خلال الفترة المقبلة، فيما يعاني أحمد حجازي من إصابة بشد في العضلة الخلفية ليغيب عن اللقاء المقبل أمام الأردن.

٭ لقجع في الدوحة



يصل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، إلى الدوحة اليوم، لمؤازرة «أسود الأطلس» قبل لقاء الجزائر السبت، وذلك لتقديم الدعم النفسي اللازم للاعبين، وتحفيزهم ليواصلوا مشوارهم نحو العودة إلى الرباط بكأس العرب، لاسيما أن المنتخب المغربي حامل لقب النسخة الماضية الأخيرة في العام 2012.