تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، وذلك بعد يومين من المكاسب إذ ينتظر المستثمرون تقييم التأثير الكامل لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بالإضافة إلى فاعلية اللقاحات الحالية.



وخلال جلسة تعاملات أمس، نزلت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.10%، إلى 74.61 دولارا للبرميل بعدما ارتفعت 3.2%، عند التسوية يوم الثلاثاء الماضي، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.3% لتصل إلى 71.1 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها 3.7%، خلال الجلسة السابقة.



وانتعشت أسعار النفط في وقت سابق هذا الأسبوع من تراجعها الأسبوع الماضي مع تزايد التفاؤل بأن المتحور أوميكرون لن يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة، وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع لدى راكوتين سيكيوريترز «أخذ التعافي فترة راحة إذ سعى المستثمرون للتأكد من التأثير الكامل للمتحور أوميكرون قبل شراء المزيد».



وكانت أسعار النفط قد قفزت أول من أمس بأكثر من 3% بعد أن زادت 5% في اليوم السابق مع تراجع المخاوف من أثر سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي، وخلال الأسبوع الماضي هبطت أسعار النفط وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد أوميكرون مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.